Casinò live, l’evoluzione del casinò tradizionale

Gli amanti del gioco d’azzardo hanno scoperto ormai da qualche anno i vantaggi delle piattaforme online e questo può spiegare la netta crescita delle piattaforme digitali e l’incremento dei fatturati di tutte le società che operano in questo settore.

E’ interessante prende in esame questa evoluzione delle sale da gioco, vedendo come è cambiata la situazione dai casinò tradizionali ai casino live. Il giocatore non si troverà in una sala da gioco classica, ma potrà star certo di godere di tutti i benefici che questa offre anche se decide di giocare con una piattaforma online, con la quale avrà però un ulteriore vantaggio importante: la comodità di poter giocare in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo.

Nuova normativa Italiana: così i casinò online sono diventati sicuri

Nei primi anni del gioco digitale il mondo dell’azzardo telematico non era ben regolamentato e vigeva la legge del far west. Operavano online numerose piattaforme, alcune delle quali poco sicure e non in grado di offrire ai loro clienti le dovute garanzie sul denaro depositato.

La crescita del settore ha reso nota la necessità di inserire il gioco telematico all’interno di una cornice normativa ben definita. Si è dunque proceduto a creare una normativa specifica per regolamentare il gioco d’azzardo online in Italia e con questa si sono ottenuti due vantaggi. Il primo è la possibilità di tenere sotto controllo le piattaforme digitali ed il loro fatturato, il secondo invece è il poter offrire ai clienti la certezza di giocare su una piattaforma sicura e che abbia ottenuto l’autorizzazione.

Attualmente in Italia sono considerate legali solo le piattaforme che hanno ricevuto l’autorizzazione AAMS, la quale certifica che vengano rispettati degli standard di qualità e di sicurezza. I casinò digitali che non hanno ottenuto questa autorizzazione sono oscurati non appena vengono individuati: il nostro consiglio è di assicurarsi che la piattaforma sia in norma prima di creare il proprio account personale di gioco.

Quanto vale il mercato dell’azzardo digitale?

Per comprendere meglio l’evoluzione del settore dell’azzardo è utile anche vedere qual è stata la crescita del numero di giocatori ed anche qual è stata la crescita del fatturato generato da questo settore. Analizzando i dati risalente al 2016-2017 è stato stimato un fatturato di circa 100 miliardi di euro, il che significa una spesa pro-capite media di circa 400 euro per abitante.

Si tratta ovviamente di una spesa media, perché non tutti sono iscritti ai casinò telematici, ma è comunque un dato interessante perché può essere sfruttato come indicatore per confrontare il settore del gioco online nel nostro paese con quello degli altri paesi europei e non. La spesa pro-capite ci colloca infatti tra i primi in Europa a riprova della crescita considerevole che le piattaforme digitali stanno vivendo e del successo a cui questa evoluzione del settore ha portato.

Il fatturato in crescita è stato garantito anche dall’ampliamento della gamma di giochi a disposizione. Oltre ai giochi tradizionali – proposti ovviamente in versione digitale – sono stati realizzati anche dei giochi appositamente pensati per i casinò telematici e per soddisfare le richieste degli iscritti.