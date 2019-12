Caserta, approvato riequilibrio di bilancio della Provincia

Provincia: approvati il riequilibrio di bilancio e il piano triennale delle opere pubbliche che prevede interventi significativi per ciò che attiene l’edilizia scolastica. Il Pd si spacca ancora con un nuovo distinguo del consigliere Massimo Schiavone che si astiene. Soddisfatto Vincenzo Golini, consigliere di maggioranza che non esita a definire il consiglio tenutosi nella giornata di oggi «epocale». «Dopo la riforma della Legge Del Rio – afferma Golini – ad oggi la nostra provincia è stata la più penalizzata d’Italia in termini di servizi. Oggi grazie alla nostra responsabilità di consiglieri di maggioranza abbiamo detto basta e approvato il riequilibrio di bilancio. Questo voto – prosegue Golini -consentirà all’ente di ridare dignità ai servizi di competenza provinciale in maniera più energica e giusta. Inoltre tengo a precisare che tale operazione consentirà al nostro territorio di impegnare quasi il 40% dei fondi dell’edilizia scolastica previsti nel programma triennale di investimenti ai nostri istituti superiori. Queste sono le cose che i nostri cittadini vogliono sentire da un presidente di Provincia e dai consiglieri che rappresentano questi territori». In merito poi alla viabilità di competenza provinciale «si investiranno da inizio anno i primi 5 milioni previsti per migliorare anche radicalmente le nostre strade», fa sapere Golini. Che conclude: «Attenzione è stata data anche ai ponti interessati ad interventi con ulteriori verifiche strutturali per dare una risposta definitiva a questo annoso problema».

