Casapound:notificato sequestro sede Roma

Notificato il provvedimento del sequestro del gip del palazzo che ospita la sede di Casapound a Roma. Su questa vicenda la procura ha avviato una indagine con 16 indagati accusati, a seconda delle posizioni, di associazione a delinquere finalizzato all’istigazione all’odio razziale e occupazione abusiva di immobile. Con la notifica del provvedimento la struttura passa ora nella disponibilità del tribunale. Per quanto riguarda, invece, l’eventuale programmazione dello sgombero della struttura dovrà essere decisa in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che dovrà coordinarsi con la Procura.