Casa: giudice, discriminatorio bando affitti Valle d’Aosta

Il tribunale di Torino ha dichiarato il “carattere discriminatorio” nei confronti degli stranieri di alcuni criteri per l’attribuzione di contributi per gli affitti decisi nel dicembre 2018 dalla giunta Regionale della Valle d’Aosta, presieduta all’epoca da Nicoletta Spelgatti (Lega).

Da un lato i requisiti ritenuti discriminatori sono il permesso soggiorno Ce di lungo periodo, anziché il “solo regolare permesso di soggiorno di qualunque tipo”, e la residenza di quattro anni nella Regione.

Dall’altro riguardano l'” assenza di proprietà su immobili ad uso abitativo in Italia o all’estero”, senza esentare coloro che “sono muniti di permesso di soggiorno per protezione internazionale o protezione umanitaria”; ma anche l’obbligo (per gli stranieri comunitari ed extra comunitari) di dimostrare l’assenza di “proprietà a destinazione abitativa ubicata all’estero” tramite documentazione “riguardante attestazioni o certificati in corso di validità rilasciata dal competente stato estero stesso corredata da traduzioni in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all’originale”, invece che prevedere l’equiparazione in questo caso tra cittadini italiani e cittadini stranieri, senza oneri documentali aggiuntivi per questi ultimi.

Il giudice della prima sezione civile Silvia Vitro ha così ordinato alla Regione di riaprire il bando, o di indirne uno nuovo nel caso le somme siano già state stanziate, modificando i requisiti. A ricorrere contro l’ente pubblico è stata l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, con l’appoggio di Rete antirazzista della Valle d’Aosta.

Il contributo varia dai 2.000 ai 3.000 euro ed è destinato a famiglie in condizione di bisogno. In Valle d’Aosta gli stranieri sono circa 8.000.