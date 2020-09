Un incendio è divampato la scorsa notte in via Vittorio Veneto a Busalla, in un appartamento all’ultimo piano di fronte al Comune. Il proprietario di casa è stato ricoverato in ospedale per intossicazione da fumo. L’uomo ha infatti cercato di spegnere le fiamme mentre arrivavano i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i carabinieri. Accertamenti in corso per chiarire le cause del rogo.