Career Day Orientamenti 2018 di Genova- parteciperà all’evento anche ETJCA

L’agenzia per il lavoro attiva dal 1999 in Italia, parteciperà al Career Day orientamenti 2018 di Genova. L’evento è in programma dal 13 al 14 Novembre presso il Porto Antico.

Il Career Day Orientamenti di Genova arriva alla sua 23esima edizione e si svolgerà in tutta l’area del Porto Antico di Genova. La manifestazione sarà ricca di attività e si prevedono oltre 70.000 visitatori (studenti, famiglie, giovani in cerca di lavoro, insegnanti e dirigenti scolastici).

ETJCA sarà presente nelle strutture in Piazzale Mandraccio, dove vi sarà l’incontro diretto tra giovani e recruiter che si impegneranno a presentare l’agenzia e i relativi servizi offerti. Verranno organizzate delle “interviste veloci”, verranno raccolti CV e verranno offerti consigli su come affrontare un colloquio di lavoro al meglio.

Per ETJCA a parlare è il Regional Manager Elvio Monticelli: “ Partecipare ad un salone della formazione, del lavoro e dell’orientamento a risonanza nazionale è un’opportunità unica per consolidare la nostra presenza sul territorio e per incontrare nuovi profili validi. Siamo a disposizione di chi è in cerca di occupazione con una consulenza a 360°, grazie ai nostri recruiter che sapranno consigliare le migliori tecniche per affrontare un colloquio e redigere un CV”.

La suddetta agenzia per il lavoro, è alla ricerca di figure professionali in Liguria nell’ambito ingegneristico ed elettronico: disegnatori meccanici 2D/3D, ingegneri gestionali, ingegneri elettronici e programmatori c+++ Junior, queste le più richieste.

Tutte le posizioni aperte sono disponibili sul sito www.etjca.it alla sezione “offerte di lavoro”, mentre la partecipazione richiede un accredito che si potrà effettuare sul sito www.orientamenti.regione.liguria.it.

Alcune delle altre iniziative predisposte per il Career Day di Orientamenti 2018 di Genova sono: il Convegno nazionale sul tema dell’orientamento (per dirigenti scolastici), il Villaggio della “Biodiversità” (organizzato dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri), il laboratorio “Le vie dei Mestieri e delle Professioni di domani” (veri e propri laboratori che riguardano oltre 200 professioni) e la “Notte dei Talenti” (per premiare ingegno e merito dei giovani).