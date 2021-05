Carabinieri in campo per aiutare anziani con vaccini Covid

– I carabinieri di tutta l’Umbria pronti a dare il loro contributo alla popolazione, soprattutto anziana, nella campagna vaccinale contro il Covid.

Le stazioni dell’Arma del territorio – spiegano i Comandi provinciali di Perugia e Terni – saranno infatti a disposizione degli ultrasettantenni che, non avendo particolare dimestichezza con la rete, oppure non possedendo strumenti per l’accesso ad internet, abbiano difficoltà nell’accedere alle procedure di prenotazione online degli appuntamenti di somministrazione del vaccino.

Le stesse stazioni saranno quindi aperte a chi avrà bisogno di assistenza nella compilazione dei format generati ad hoc, per facilitare e velocizzare le vaccinazioni anti Covid-19.

Inoltre, nei casi di impossibilità a spostarsi, i cittadini saranno raggiunti nelle proprie abitazioni dai carabinieri, che faranno la prenotazione sempre sui canali informatici.