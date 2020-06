Carabinieri di Latina denunciano per furto ladri di metano

Terracina – metano gratis per le proprie abitazioni, denunciati in due per furto aggravato.

Il 10 giugno 2020, i militari dell’arma locale, a conclusione dii attività investigativa, identificavano e deferivano all’autorità giudiziaria in stato di libertà un 65 enne ed un 60 enne del posto, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato per avere abusivamente attinto gas metano, previa manomissione dei contatori installati presso le rispettive abitazioni.

il metano veniva estratto in modo illecito ed utilizzato gratuitamente per i fabbisogni personali.