Capodanno, a Genova 28 sanzioni per assembramenti

Due persone sono state sanzionate dagli agenti della polizia municipale perché sorprese a sparare botti in piazza Nettuno, a Boccadasse. Sono stati 18 gli interventi per disturbo all’interno delle abitazioni e 46 gli interventi per i botti.

Non ci sono state sanzioni per feste in violazione del Dpcm ma sono state 28 le sanzioni per assembramenti e una per ubriachezza. Anche polizia e carabinieri hanno ricevuto numerose chiamate per schiamazzi dentro le abitazioni ma nessuna sanzione perché rispettati i limiti imposti dalle restrizioni anti Covid.