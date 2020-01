Capodanno 2020: incidente stradale sulla A7, un morto

ambulanza

Doveva essere una notte di festeggiamenti, e invece si è trasformata in tragedia sulla A7, la Genova-Milano, all’altezza di Isola del Cantone.

Un’auto guidata da un uomo – per cause ancora da chiarire – ha sbandato mentre era in marcia verso nord, alle 2 di notte, e poi si è schiantata contro un guard rail. L’impatto è stato fatale per il conducente, che è morto sul colpo.

Non rischiano la vita invece i passeggeri che sono stati estratti dalle lamiere dell’auto dai pompieri: due ragazze sono state portate in ospedale in codce giallo, mentre un altro risulta illeso.

Sul posto, i medici del 118 e i vigili del fuoco di Busalla.