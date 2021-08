Cantieri autostrade: chiuderà in anticipo cantiere su A10

Il cantiere sulla autostrada A10 che da lunedì sta creando disagi sul nodo genovese sarà smantellato entro sabato mattina. La notizia è stata confermata al termine di una riunione in prefettura a cui hanno partecipato Aspi e gli enti locali.

E’ emerso che i lavori in tre gallerie su un tratto compreso tra l’aeroporto e Prà procedono in modo più veloce del previsto e l’autostrada potrà riaprire con quattro giorni di anticipo rispetto ai tempi stabiliti. Anche oggi, anche se in modo minore, proseguono i disagi che nei giorni scorsi hanno costretto automobilisti e tir in lunghe attese in coda.