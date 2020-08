Cantieri autostrade: ancora disagi in Liguria

Non si fermano i disagi per chi viaggia sulle autostrade liguri a causa dei cantieri per le gallerie. Il traffico sostenuto lungo il nodo autostradale genovese incontro difficoltà a procedere. In A7 si segnalano code a tratti, sia in direzione Milano che verso Genova, tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno, tra Genova Bolzaneto e Busalla e tra il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia. In A10, in direzione Ventimiglia, coda tra il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano. In A12, in direzione Rosignano, code a tratti tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Recco. Infine in A26, in direzione Genova Voltri, code a tratti tra Ovada e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia, e coda tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce, per un incidente.

Sulla A12, in direzione della riviera di Levante, i pannelli informativi hanno indicato stamani fino a 28 minuti per percorre il breve tratto Nervi-Recco e 45 minuti per fare pochi chilometri tra Nervi e Chiavari.