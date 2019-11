Canoista colto da malore muore a Nervi

Tragedia intorno alle 14 di oggi, sabato 2 novembre 2019, al porticciolo di Nervi. Un canoista è stato colto da malore ed è morto. Sul posto è intervenuto il personale del 118, ma per il paziente non c’è stato nulla da fare.

Quasi certo, come riferiscono dalla centrale operativa del 118, che si sia trattato di decesso per cause naturali. Il canoista, di 59 anni, si è sentito male all’altezza dell’ex albergo Marinella mentre era in compagnia di un’altra persona, con cui aveva deciso di fare una gita fino a Capolungo.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni diportisti a bordo di un gozzo, che hanno issato a bordo il canoista per poi portarlo al porticciolo dove è stato affidato alle cure del 118.