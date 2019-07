Cane polizia trova droga in portone

Nella consueta attività di contrasto al fenomeno dello spaccio, che residenti e commercianti segnalano in via della Maddalena e zone limitrofe, nella serata di giovedì 4 luglio 2019 i poliziotti del commissariato Centro, accompagnati dal cane Constantin, hanno effettuato un sopralluogo nell’androne di un palazzo in vico Gattagà, che già in passato è stato utilizzato come luogo per nascondere o tagliare droga.

Il fiuto del cane poliziotto ha permesso in breve di rinvenire nel controsoffitto della scala una busta contenente diversi pezzi di sostanza risultata essere hashish per un peso complessivo di 673,49 grammi.