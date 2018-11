Campomarino- quattro denunce e sequestro di un’area di 10mila metri quadrati

Fabbricato in costruzione sprovvisto dell’autorizzazione doganale necessaria

Dopo una segnalazione di una motovedetta della Guardia di Finanza, che evidenziava la presenza di un fabbricato in costruzione situato a circa settanta metri dalla spiaggia, i Roan di Termoli (finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale), hanno sequestrato un’area di 10mila metri quadrati e denunciato quattro persone con le accuse di: abuso d’ufficio, danneggiamento e deturpamento ambientale.

Si tratta del titolare dell’azienda esecutrice degli interventi, di un tecnico comunale, del progettista e direttore dei lavori, e del proprietario del fondo.

Il fabbricato in costruzione sull’area posta sotto sequestro, non aveva la prescritta autorizzazione doganale necessaria per le opere realizzate in prossimità della linea doganale.