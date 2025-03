Campobasso solidale con il sindaco di Istanbul Imamoglu: installato striscione sul Comune

L’Amministrazione comunale di Campobasso, guidata dalla sindaca Marialuisa Forte, ha aderito alla campagna “We stand with Ekrem Imamoglu” esponendo uno striscione di solidarietà sul Palazzo San Giorgio. Il gesto è un segno di sostegno al sindaco di Istanbul, figura di spicco dell’opposizione a Erdogan, arrestato e sospeso dall’incarico con accuse di corruzione e legami con il PKK.

La decisione di Campobasso si inserisce in un’iniziativa più ampia promossa dall’associazione dei sindaci europeisti e dalla rete Eurocities. L’arresto di Imamoglu ha scatenato proteste in Turchia, duramente represse, e la sua designazione come candidato alle presidenziali del 2028 da parte del Chp (Partito popolare repubblicano). L’iniziativa dell’amministrazione Forte sottolinea l’impegno di Campobasso per la democrazia e i diritti umani, unendosi alle voci europee che denunciano repressione e autoritarismo.