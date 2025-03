Campobasso: I cori del Settenario e del Venerdì Santo tornano a risuonare in Cattedrale

Dopo la riapertura della chiesa di Santa Maria Maggiore, sono riprese le prove dei cori che caratterizzano il Settenario dell’Addolorata e la processione del Venerdì Santo. Ieri sera, centinaia di persone si sono ritrovate per la prima prova del “Teco Vorrei”, guidati dal maestro Antonio Colasurdo.

Il calendario delle prove prevede ulteriori appuntamenti il 17, 24, 31 marzo e 14 aprile, sempre alle 19:15, con le prove finali previste in piazzetta Palombo il giorno della processione.

Durante il Settenario, nella chiesa di Santa Maria della Croce, verrà eseguita la cantata sacra “Oh, di Gerico Beata”, meglio conosciuta come “Zucheta Zù”, del maestro Michele De Nigris. Le prove per questo coro si terranno il 14, 26 marzo e il 2 aprile, sempre alle 19 in cattedrale.

Per i campobassani, questi canti rappresentano un momento di profonda devozione e un’espressione di identità culturale in preparazione alla Pasqua.