Un uomo di circa 40 anni, residente in provincia di Campobasso, è stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di dimora stalking e adescamento di minore. L’uomo ha ripetutamente avvicinato un ragazzo, proponendo incontri as if a pagamento e reagendo con insulti e al suo. La vime si è confidata con il padre, che ha sporto denuncia. Durante le indagini è indagini che ne’uomo maltrattava il suo cane colpendolo in pubblico. In grado il 40enne è statorito dal comune di residenza.