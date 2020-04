Campobasso: controlli su strade e con elicottero

Tolleranza zero era stata annunciata nei confronti dei furbetti delle gite fuori porta

Le misure predisposte dalla Prefettura e Questura di Campobasso sono scattate questa mattina. Numerosi agenti hanno pattugliato le maggiori arterie di collegamento, soprattutto verso la costa, con un’azione preventiva che è servita a scoraggiare anche i più ‘intrepidi’. A pattugliare dall’alto strade e luoghi tradizionali dove trascorrere la Pasquetta, anche un elicottero della Polizia. Per diversi minuti ha passato al ‘setaccio’ il capoluogo per poi spostarsi in altre zone. Ieri, intanto, una comitiva di giovani è stata notata in un quartiere della città e non sono mancate segnalazioni da parte di cittadini alle Forze dell’ordine e foto pubblicate sui social.