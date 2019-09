Campionato già in salita per la Samp

Valli commenta: “Inizio non buono”

“Non parlo dei blucerchiati. L’inizio di campionato? Zero punti in due giornate non è sicuramente positivo, ma non voglio sbilanciarmi”. Così Gianluca Vialli, capofila della cordata che vuole acquistare la Sampdoria, sul difficile inizio di stagione dei blucerchiati. La lettera d’intenti firmata nell’ultima settimana di agosto dalla cordata che fa capo a Vialli con il presidente Massimo Ferrero dà tempo fino alla fine di settembre per concludere la trattativa di acquisizione del club.

Il presidente della ​Sampdoria, Massimo Ferrero, e il gruppo che fa a capo a Gianluca Vialli hanno, infatti, firmato una lettera di intenti in cui si impegnano ad una trattativa “in esclusiva” fino a settembre per il passaggio di proprietà del club.

“Holding Max srl, il veicolo di investimento della famiglia Ferrero, ha firmato una lettera di intenti con il consorzio CalcioInvest, LLC (guidato da Gianluca Vialli, James Dinan ed Alex Knaster) in relazione all’acquisto di U.C. Sampdoria spa, prestigioso club di Serie A”, aveva dichiarato il gruppo del presidente della Samp.

Cosa accadrà nei prossimi giorni?