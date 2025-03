Campi Flegrei: Viabilità Modificata per l’Emergenza, Focus sui Fine Settimana

Napoli – Una riunione in Prefettura, presieduta dal prefetto Michele di Bari, ha definito nuove misure per la viabilità nell’area dei Campi Flegrei, con l’obiettivo di agevolare la circolazione, soprattutto nei fine settimana.

Secondo quanto riportato da NapoliToday.it, l’attenzione si è concentrata sulla viabilità interna al Comune di Pozzuoli, in particolare nella zona della Rotonda Cavani, dove si registra un elevato afflusso di traffico, specialmente durante l’estate. È stato preso atto che il Comune di Pozzuoli ha in programma interventi tecnici per migliorare la viabilità nell’area del Lago di Lucrino.

Si valuteranno nuovi dispositivi di traffico a partire dalle prossime domeniche di aprile, analizzando i dati di flusso e i tempi di percorrenza per confrontarli con la regolamentazione attuale. Inoltre, i Comuni presenti si sono impegnati a valutare un protocollo d’intesa per una gestione condivisa dei flussi veicolari durante o immediatamente dopo eventuali sciami sismici.

Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Josi Della Ragione, di Monte di Procida, Salvatore Scotto Di Santolo, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, il Comandante della Polizia locale di Napoli e il rappresentante di Acamir.