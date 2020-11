Campania- attivo il servizio per il tampone antigenico per la comunità scolastica

L’Unità di Crisi della Regione Campania informa che da oggi è disponibile, all’interno dell’App mobile e-Covid Sinfonia, l’aggiornamento con la funzionalità che consente la prenotazione del tampone antigenico per i cittadini coinvolti nello screening Scuola sicura. Da stasera, inoltre, è disponibile anche il servizio web della Regione Campania www.scuolasicura.soresa.it.