Campagna didattica “Cittadinanza attiva”: in un mese incontrati più di 2500 studenti di venti scuole secondarie

Il Comune di Venezia, che da più di 20 anni ha attivo il Centro di Informazione Europe Direct Venezia Veneto, è in primo piano nel processo di promozione della cittadinanza attiva, italiana ed europea, e di sensibilizzazione dei cittadini al voto. Per questo l’Amministrazione comunale con i propri servizi: Europe Direct, Servizio Civile e Servizio Elettorale, ha organizzato un’iniziativa di promozione della cittadinanza attiva con la consegna delle tessere elettorali da parte della Presidente del Consiglio comunale a tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale. Un gesto simbolico per stimolare la partecipazione attiva e responsabile alla cittadinanza italiana ed europea e la sensibilizzazione al voto, diritto e dovere di ogni cittadino.

Tra il 20 gennaio e il 20 febbraio 2020 la Presidente del Consiglio comunale si è recata nelle 20 scuole secondarie di secondo grado del territorio comunale incontrando più di 2500 studenti new voter degli ultimi anni scolastici.

Con l’occasione della consegna delle tessere elettorali agli studenti neo-diciotteni sono state presentate dal personale dei servizi Europe Direct, Servizio Civile e Servizio Elettorale le tematiche della cittadinanza attiva e responsabile tanto italiana quanto europea, lo SPID Sistema Unico di Cittadinanza Digitale, il Servizio Civile Universale e il tema della non violenza.

Questo progetto didattico 2020 si ricollega al 2019, in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019, in cui l’Amministrazione comunale ha promosso l’iniziativa “Una bandiera per l’Europa” con l’obiettivo di valorizzare la bandiera europea e sensibilizzare al voto.