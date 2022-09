“CAMBIAMO LA MENTALITA’, USCIAMO FUORI DAI BINARI!”

A partire da oggi, giovedì 15 settembre, il Coordinamento Donne FIOM Bologna porterà nelle

bacheche sindacali delle aziende metalmeccaniche del territorio manifesti e locandine della campagna

di sensibilizzazione, lanciata dall’ARCI Emilia Romagna lo scorso 8 marzo, “Cambiamo la

mentalità, usciamo fuori dai binari!”.

Nelle conversazioni quotidiane ci sono delle frasi ricorrenti che vengono dette, senza pensare, che

sono cariche di sessismo, cultura patriarcale e violenza di genere. Sono frasi comuni, purtroppo che

troppo spesso si sentono dire e che riproducono stereotipi, carichi di violenza verbale e pressioni

sociali a volte evidenti altre volte invisibili.

Con l’affissione nelle bacheche sindacali di queste locandine vogliamo far riflettere e dare un

contributo, a partire dall’azione del sindacato dei metalmeccanici nei luoghi di lavoro, promuovere

un cambiamento della cultura diffusa e un nuovo linguaggio consapevole e inclusivo, perché oltre la

violenza fisica fatta di botte, abusi e sevizie c’è anche una violenza fatta di parole che è talmente

diffusa nella nostra quotidianità da non farci più caso.

I recenti e tragici episodi, anche avvenuti nel nostro territorio, impongono al sindacato di fare tutto

quanto nelle proprie possibilità per intervenire nei luoghi di lavoro, fabbriche e uffici, perché

stereotipi e sessismo sono una realtà da affrontare con ogni mezzo a disposizione.

Bologna, 15 settembre 2022

COORDINAMENTO DONNE FIOM CGIL BOLOGNA