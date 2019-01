California, sparatoria in un bowling. Bilancio provvisorio: 3 morti e 4 feriti

Violenta rissa di 5 minuti culminata con una sparatoria

Ennesima strage con le armi da fuoco negli Stati Uniti. Questa volta in una sala da bowling di Torrance, in California. Ieri sera a mezzanotte era in corso una violenta lite fra i clienti finché un uomo non ha tirato fuori un’arma, iniziando a sparare. Il bilancio delle vittime è di 3 morti e almeno 4 feriti. L’assassino è rimasto nascosto una quindicina di minuti prima che una guardia di sicurezza lo scortasse all’esterno.

La notizia è stata divulgata dalla polizia locale con un tweet: “c’è stata una sparatoria con diverse vittime a terra” al Gable House Bowl, e si raccomandava ai cittadini di tenersi alla larga dalla zona. “Non appena entrati nel locale abbiamo trovato diverse vittime d’arma da fuoco. Sono intervenuti gli operatori sanitari per rianimare i feriti” ha raccontato un poliziotto.

“Siamo corsi verso il bar e abbiamo cercato di proteggerci”, ha detto il direttore del locale, Jesus Perez, “abbiamo sentito che c’era stata una grossa rissa e poi gli spari”.