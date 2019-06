Caldo record, bollino rosso in 6 città. Anziano trovato morto in campagna per malore

Sos caldo oggi in 6 città italiane e domani venerdì 28 giugno in 16. Tanti, infatti, sono i centri urbani contrassegnati con il bollino rosso nel bollettino sulle ondate di calore ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi le fasce della popolazione fragili.

I meteorologi infatti prevedono caldo record, al Nordovest anche superiore a quello registrato nell’estate 2003 che si distinse per la lunga durata.

E il cadavere di un anziano, probabilmente stroncato da un malore forse dovuto al caldo, è stato trovato nelle campagne tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena in località Valle del Forno. Proprio in quella zona ieri pomeriggio, era stata denunciata la scomparsa di un 82enne del posto che, uscito per prendere un po’ d’aria, a causa del gran caldo, non aveva fatto ritorno a casa, mettendo in allarme i familiari. Le ricerche, condotte da carabinieri e vigili del fuoco, erano proseguite per tutta la notte.

Un uomo di circa 60-70 anni è stato trovato morto, invece, nei giardinetti nei pressi della Stazione Centrale. Al momento non sono stati trovati evidenti segni di violenza e la polizia di Stato propende per un malore in attesa delle valutazioni medico-legali. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato alle 7.50 da un passante, in un’area verde in piazza Luigi di Savoia, sotto una pianta. In questi giorni Milano, come diverse altre città del Nord sono sottoposte a un’ondata record di caldo torrido.

Dalla Croce Rossa, intanto, un numero verde, sala operativa h24. La Croce Rossa Italiana ha attivato CRI per le Persone: il numero verde gratuito 800-065501 h24 e sette giorni su sette per chiunque abbia bisogno di sostegno, assistenza e consigli con una particolare attenzione alle persone sottoposte a maggiori pericoli per la salute come bambini e anziani.

Chiamando l’800-065510, l’utente riceve risposte e soluzioni alle emergenze grazie alla solida rete di Comitati in tutta Italia e alle centinaia di migliaia di volontari pronti ad aiutare in un delicato periodo dell’anno in cui è più difficile richiedere assistenza.