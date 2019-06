Caldo: primi malori a Genova

Primi accessi ai pronto soccorso di Genova per l’ondata di calore che sta interessando l’Italia Italia. Il 118 è intervenuto per diversi malori legati alle alte temperature, il termometro ha registrato 35 gradi. Ci sono stati svenimenti e colpi di calore, ma anche scompensi cardiaci e respiratori. Sono stati soprattutto gli anziani a ricorrere alle cure mediche. I numeri non sono elevati. Questa mattina un pensionato di 78 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Sampierdarena in via Bezzecca. L’uomo era stato dimesso da poco dall’ospedale dopo un intervento. Il caldo potrebbe aver pesato su uno stato di salute già provato. A trovare il corpo sono stati i parenti che hanno avvisato le volanti della polizia. Nel corso della giornata numerosi i black out a causa di un guasto alla rete elettrica nel quartiere Foce e in altre zone della città si sono registrati cali di tensione a causa del sovraccarico per l’accensione di ventilatori e impianti di condizionamento.