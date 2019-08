Caldo, navette e consegna farmaci: qualche informazione utile per i potentini

Il Comune di Potenza ha diramato una serie di informazioni utili rivolte a tutti i cittadini che potrebbero aver bisogno d’aiuto durante l’estate.

L’Amministrazione comunale di Potenza comunica che è attivo per il periodo estivo, da luglio a settembre, il numero EMERGENZA CALDO 0971/470739, per chiedere informazioni sui servizi presenti sul territorio e sulle misure da adottare per difendersi dal caldo. Il servizio è gestito da PrivatAssistenza (su Facebook “Privatassistenza Potenza”). E’ inoltre attivo fino al 15 settembre, tutti i mercoledì dalle 16 alle 18, il numero telefonico 0971 425215 presso la sede dell’U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica di Potenza, per la “Prevenzione degli Effetti del Caldo sulla Salute”. QUI qualche consiglio per prevenire gli effetti delle alte temperature estive.

Esiste poi un servizio di consegna gratuita dei farmaci a domicilio per casi non urgenti riservato esclusivamente alle persone che sono impossibilitate a recarsi in farmacia, per disabilità o gravi malattie, e non possono delegare altri soggetti. Per accedere al servizio chiama il numero verde 800 189 521, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.30. Risponderà un operatore al quale si devono indicare le generalità e l’indirizzo al quale recapitare il farmaco. Successivamente l’operatore verificherà quali farmacie vicine al tuo domicilio sono disponibili ad effettuare il servizio. Qualora ci siano farmacie disponibili, l’operatore ti metterà in contatto telefonico con la farmacia più vicina al tuo domicilio, alla quale potrai richiedere la consegna a domicilio dei farmaci. Sarà la farmacia a concordare con te le modalità e i tempi di consegna del farmaco richiesto.

Il servizio gratuito di Navetta Amica, per finire,è messo a disposizione della città per tutto il mese di agosto dai volontari e ospitati della casa Don Tonino Bello. Possono fruire del servizio nel limite delle disponibilità i cittadini ultrasessantenni che non possono muoversi autonomamente e devono uscire per fare la spesa, recarsi al cimitero o in chiesa o andare a far visita a un amico. Chi fosse interssato può contattare il numero: 342 1618646.