Calciomercato- un Milan in versione tedesca sulle tracce di Mario Gotze

Questa mattina il quotidiano spagnolo Marca riporta come il club rossonero si sia interessato, senza avere però ancora un accordo col giocatore: il nodo finale sarà l’ingaggio perché la situazione post-Covid sicuramente inciderà pesantemente. Chi premerebbe molto per Milano è sicuramente sua moglie, Ann-Kahtrine, modella, spesso in Italia tra Roma e Milano. Götze a fine stagione lascia il Borussia Dortmund: occhio al destino italiano, con il Milan in prima linea. Roma e Inter dietro. Un’asse quella tra germania e italia che potrebbe risollevare il Milan da questo periodo poco prolifero per la squadra che ormai da anni non riesce a vedere la vetta della classifica.