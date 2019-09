Calcio, a Napoli arriva Llorente

Nell’ultima giornata della sessione estiva del calciomercato 2019-2020, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo, svincolatosi dal Tottenham, ha firmato un biennale con il sodalizio azzurro.

Il centravanti spagnolo aveva già superato le visite mediche nella giornata di sabato, prima della gara tra Juve e Napoli. Trentaquattro anni (trentacinque a febbraio), Llorente è reduce da un biennio vissuto al Tottenham dove ha compensato la pochezza realizzativa in campionato con alcune reti decisive in Champions League. Il Napoli spera, in questo modo, di affiancare a Milik un’alternativa di peso ed esperienza. “Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con il Napoli. Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme, e farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti. Ringrazio tutti i tifosi di questa grande squadra per l’affetto che mi hanno dimostrato. Grazie”, ha dichiarato a caldo Llorente.

Ufficiale anche la cessione, da parte del Napoli, di Vlad Chiriches al Sassuolo, in prestito con obbligo di riscatto.