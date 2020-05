Calano positivi, ma 14 decessi in più

Calano di 31 unità i pazienti Covid-positivi in Liguria. Lo si apprende dal bollettino diramato dalla Regione Liguria. A oggi, su un totale di 54.492 test effettuati (1290 più di ieri) i positivi in Liguria sono 5.248 (31 meno di ieri).

Gli ospedalizzatisono 695 (20 meno di ieri) e di questi 67 sono in terapia intensiva. I pazienti in isolamento domiciliare sono 2.856 (27 meno di ieri) mentre i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.697 (16 più di ieri).

Le persone guarite con 2 test consecutivi negativi sono 1902, 64 più di ieri. I decessi sono in tutto 1.207 (14 più di ieri) .