Calabria: 901 positivi, 65 i decessi

Su 15.192 tamponi, i negativi sono 14.291

I positivi sono distribuiti: Catanzaro: 55 in reparto; 7 in rianimazione; 84 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 23 deceduti. Cosenza: 50 in reparto; 4 in rianimazione; 205 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 17 deceduti. Reggio Calabria: 36 in reparto; 3 in rianimazione; 185 in isolamento domiciliare; 17 guariti; 15 deceduti. Vibo Valentia: 9 in reparto; 50 in isolamento domiciliare; 1 guarito; 5 deceduti.

Crotone: 18 in reparto; 80 in isolamento domiciliare; 4 guariti; 5 deceduti. Le vittime sono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 8107: Cosenza 2495, Crotone 1401, Catanzaro 1607, Vibo 488, Reggio 2116.