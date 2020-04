Calabria: 874 positivi

Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria che a fronte di 14.248 tamponi rileva che quelli risultati negativi sono 13.374

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 55 in reparto, 7 in rianimazione, 82 in isolamento domiciliare, 16 guariti e 24 deceduti; Cosenza: 50 in reparto, 4 in rianimazione, 191 in isolamento domiciliare, 10 guariti e 17 deceduti; Reggio Calabria: 37 in reparto, 4 in rianimazione, 181 in isolamento domiciliare, 17 guariti e 11 deceduti; Vibo Valentia: 8 in reparto, 48 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 4 deceduti; Crotone: 18 in reparto, 80 in isolamento domiciliare, 4 guariti e 5 deceduti. I soggetti in quarantena volontaria sono 8119: Cosenza (2488),Crotone (1365),Catanzaro (1552), Vibo Valentia (488) e Reggio Calabria (2226). Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 13.921.