Cagliari : Arrestati due 22 enni per furto in un distributore di carburante

Due giovani di 22 anni, provenienti da Olbia e Genova e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai Carabinieri di Cagliari con l’accusa di furto aggravato in concorso. I due sono accusati di aver forzato l’ingresso di un ufficio annesso a un distributore di carburante in viale La Plaia e di aver rubato il denaro contante presente in cassa.

La tempestiva segnalazione della titolare al 112 ha permesso ai militari della sezione radiomobile del Norm della compagnia di Cagliari di intervenire rapidamente. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare i due fuggitivi, a pochi minuti dal furto, all’interno del supermercato “Iperpan”, situato nelle vicinanze del distributore. Addosso ai due giovani è stata trovata parte della refurtiva, che è stata poi restituita alla proprietaria.

I due, entrambi disoccupati, sono stati arrestati in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Cagliari-Villanova, in attesa del processo con rito direttissimo.