Caduta calcinacci da Sopraelevata, traffico rotonda via Milano

Inizio mattinata all’insegna delle urgenze per i vigili del fuoco di Genova, che nel giro di poco tempo sono dovuti intervenire prima in via Balbi e poi in via Milano causa crollo calcinacci.

Nel primo caso, la segnalazione è arrivata poco prima delle 8, quando dell’intonaco è crollato sul marciapiede da un palazzo di via Balbi. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza, e riaperta una mezz’ora dopo.

Ancora in corso intorno alle 9, invece, l’intervento in via Milano, necessario per la caduta di calcinacci dalla Sopraelevata. Anche in questo caso, come in quello di via Balbi, i vigili del fuoco sono intervenuti con la piattaforma aerea per mettere in sicurezza il tratto. Inevitabile qualche disagio al traffico.