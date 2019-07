Cade trave in una domus a Pompei: nessun ferito

In una domus di Pompei è caduta una trave. Per fortuna non ci sono stati feriti.

A causa del maltempo, una trave di una domus di Pompei ha ceduto. Si tratta di una delle domus più eleganti, la “Casa della Fontana Piccola”, opera restaurata di recente grazie ai fondi del Grande progetto di Pompei arrivati nel 2015.

La domus in questione si trova in via Mercurio, vicino al Foro. La trave caduta era di recente realizzazione. La caduta è avvenuta intorno alle 15. Con ogni probabilità è stato causato dalle piogge intense della mattina.

Per fortuna non ci sono state altre conseguenze sugli Scavi. Durante il cedimento vi era un gruppo di turisti nella domus ma, per fortuna, nessuno è rimasto ferito.

Il personale della Sovrintendenza archeologica di Pompei è intervenuto. La trave è stata puntellata. La fontana all’interno della domus non è stata danneggiata.

Anche gli affreschi della casa, probabilmente appartenuta ad un ricco cittadino, sono rimasti intatti.