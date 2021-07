Cade con l’auto in un dirupo, morto 50enne nel Vercellese

Un uomo di 50 anni è morto oggi sulla strada provinciale 82 a Rassa in Valsesia (Vercelli), dopo che la sua auto, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata in un dirupo.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con l’elisoccorso e i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e a tagliare le lamiere per estrarre la vittima dall’abitacolo.

L’uomo è stato estratto morto dalla sua Suzuki Gran Vitara. Presenti anche carabinieri, Soccorso Alpino e il medico legale per gli accertamenti di sua competenza.