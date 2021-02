Cadavere clochard su lungomare Barletta,forse cause naturali

Il cadavere di un uomo, uno straniero senza fissa dimora, di cui non si conoscono finora le generalità, è stato trovato sul lungomare di Barletta questo pomeriggio. A dare l’allarme sono stati uomini con cui pare la vittima condividesse un casolare abbandonato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso, avvenuto quasi certamente per cause naturali, i carabinieri e i vigili del fuoco di Barletta, oltre a uomini del soccorso acquatico della Bat. In quella zona, infatti, a causa del maltempo e delle temperature rigide di questi giorni, si è creato un pantano.