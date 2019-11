Buffon: dall’esordio alla leggenda

Quando si parla di portieri il primo nome che viene in mente è senza dubbio quello di Gianluigi Buffon. L’attuale portiere della Juventus è stato per anni il miglior portiere al mondo e i trofei messi in bacheca anno dopo anno sono sicuramente una conferma. Il mondiale del 2006, i successi innumerevoli con la Vecchia Signora e lo scudetto durante la parentesi francese con il PSG devono ringraziare, spesso, le mani di Gigi. L’ESORDIO

Il primo allenatore a credere in Buffon, ancora diciassettenne fu l’allora tecnico del Parma Nevio Scala. Era il 19 Novembre del 1995, ben ventiquattro anni fa, allo stadio Ennio Tardini in occasione di un match d’alta classifica contro il Milan, che la formazione di casa si apprestava a giocare orfana del numero uno Bucchi. La scelta poteva sembrare azzardata, visto il potenziale dei rossoneri che in attacco potevano fare leva su gente del calibro di Weah e Baggio. Tuttavia, l’incontro terminato sullo zero a zero, con diversi interventi importanti di Gigi e la storia, poi, daranno ragione a mister Scala.