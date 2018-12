Bucine: aggredisce il vicino con una motosega

Un italiano è stato denunciato per aver aggredito il vicino di casa con una motosega.

Un italiano, incensurato e sposato, definito una persona tranquillissima da tutti, è stato denunciato per aver utilizzato la motosega per ferire il vicino di casa. Il fatto è avvenuto dopo l’ennesima lite.

L’italiano non sopportava il suo vicino di casa albanese per ragioni futili. Per questo motivo, al culmine dell’ennesima discussione, avrebbe imbracciato la motosega e lo avrebbe ferito alla mano.

A questo punto il vicino è subito andato a denunciare il fatto alla stazione dei carabinieri più vicina. I carabinieri hanno raccolto la denuncia e sono andati dall’italiano per iniziare i controlli.

Durante la perquisizione della sua abitazione è stata ovviamente rinvenuta la motosega. Nonostante non sembrino esserci ulteriori motivi oltre alle liti tra i vicini, i carabinieri stanno continuando ad indagare sui motivi che abbiamo portato alle minacce fisiche.