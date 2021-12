Bucci,possibile estensione zone mascherine all’aperto

“Aspettiamo di vedere come sono i dati – spiega – ma probabilmente l’ordinanza sarà estesa a Sampierdarena, come chiesto dagli stessi cittadini, e in corso Italia e Boccadasse, per cui esiste una richiesta ufficiale da parte di alcuni partiti in consiglio comunale. Io sono d’accordo a farlo – ha sottolineato il sindaco – se ci sono folle e assembramenti ma aspettiamo a decidere perché purtroppo se dovessimo passare in zona gialla in quella stessa settimana la mascherina all’aperto sarebbe comunque decisa per normativa nazionale in tutta la città”. L’ordinanza di fatto è già pronta per essere firmata, continua il primo cittadino: “La utilizziamo se ce n’è necessità, sono convinto che sia un qualcosa di utile. Lo strumento più importante che abbiamo contro il Covid è il vaccino ma anche il resto aiuta – ha concluso -. Vaccino e mascherina aiutano a tenere la situazione sotto controllo”.