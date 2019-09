Bucci si rafforza con due punte ma il Conte bis snobba Genova?

A rafforzare la giunta Bucci in un momento delicato di snodo politico e amministrativo arrivano due avvocati Pietro Piciocchi e Matteo Campora. Già assessori, sono i due punti di forza del rimpasto che il sindaco aveva annunciato con largo anticipo e che aveva bene spiegato nell’intervista casalinga che ci aveva concesso. Allora Bucci aveva parlato di un rimpasto entro Natale, motivato da “obiettivi non raggiunti”.

Piciocchi e Campora che già erano punte di diamante della giunta, ora diventano due specie di vice caricati di altrettante deleghe fondamentali per la vita della città: i lavori pubblici e la mobilità. Cioè quello che dovrà essere costruito, pensiamo al ponte ma non solo, e come ci potremo muovere in un’area urbana estremamente critica. Gli altri sostegni arrivano dal giovane Viale, da Maresca e dalla Gaggero.

A fronte del rafforzamento del governo comunale si attende la squadra del governo nazionale dove il ligure Andrea Orlando con un incredibile beau geste ha rinunciato a un ministero di peso, chiamandosi fuori dopo che il suo nome era stato fatto addirittura per la poltrona di viceministro. E ha ragione Franco Manzitti su questo sito a manifestare il timore di una perdita di presenza di Genova e della Liguria nel governo giallorosso. In una fase delicatissima per lo sfida che il capoluogo ligure ha intrapreso dopo la catastrofe tragica del crollo del ponte Morandi.

Sapremo oggi o domani i nomi. Ma se ci fosse davvero l’assenza della Liguria sarebbe un boomerang per il Conte