BTO: aperto alla Stazione Leopolda di Firenze

Inaugurato alla Stazione Leopolda di Firenze la dodicesima edizione di Buy Tourism Online.

La Toscana di contraddistingue per l’innovazione nel campo del turismo anche grazie a Buy Turism Online (BTO). Proprio oggi è stata inaugurata la dodicesima edizione alla Stazione Leopolda di Firenze.

La conferenza durerà due giorni e sarà un’occasione ricca di eventi e panel con 180 speaker provenienti da 11 paesi e 90 eventi.

L’organizzazione è curata da Toscana Promozione Turistica, Promo Firenze – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze e Fondazione Sistema Toscana.

L’assessore al turismo e alle attività produttive Stefano Ciuoffo: “Ancora una volta Firenze e la Toscana al centro dell’innovazione tecnologica e di tutto ciò che può essere messo a disposizione degli operatori del settore per comunicare e valorizzare un settore cruciale per l’economia toscana. Cambiamo il paradigma della comunicazione turistica in Toscana.

Non più un’azione programmata, selezionata, filtrata nei contenuti, spesso stereotipata e ripetitiva. Con #mytuscany scegliamo di fare un salto coraggioso oltre la siepe senza conoscere la profondità della caduta che ci aspetta al di là. Vogliamo impostare un modo di comunicare la Toscana che sia autentico, esperienziale, quindi attraverso gli occhi di chi visita questa regione, di chi la vive.

Ci attendiamo una somma di messaggi capace di innescare un processo che si auto alimenta. Un tuffo in un mare ampio, fatto però con competenza e certi di avere un ‘prodotto’ che si vende da sé. Ci aspettiamo risultati anche inattesi, che ci faranno scoprire angoli che forse non sapevamo neppure di avere”.