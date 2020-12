Box auto a partire da 25 euro al mese, ecco il bando Mm per il comune di Milano

Dai 25 euro al mese di via San Romanello, periferia nord ovest della città. Ai 115 – cifra comunque irrisoria per la zona – di via Madonnina, pieno centro. Mm, l’azienda partecipata dal comune di Milano che gestisce le case popolari, ha pubblicato nelle scorse ore un bando per assegnare in affitto oltre 300 box auto sotto la Madonnina.

A spiegare la ratio del provvedimento è Pierfrancesco Maran, assessore all’urbanistica di palazzo Marino: “In città sarà difficile parcheggiare su strada ma è pieno di posti auto liberi in strutture a pagamento, che sarebbe bene utilizzare – le sue parole -. Anche per questo Mm ha fatto una ricognizione mettendo a disposizione i box auto che ha liberi negli immobili che gestisce per conto del Comune di Milano”.

Box Mm in affitto a Milano, come partecipare al bando

Il bando sostanzialmente è aperto a tutti. “Possono presentare richiesta, secondo il disposto della Deliberazione di Giunta Comunale n.1191/2017, gli assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del complesso” e “i residenti o lavoratori nelle vie limitrofe”, si legge nel documento di Mm. Uno il requisito: il “possesso di autovettura o moto dimostrato con libretto di circolazione e patente di guida, da parte di componente del nucleo familiare assegnatario e in caso di richiesta da parte di soggetti portatori di disabilità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% o con cecità assoluta, il possesso della relativa certificazione della competente autorità sanitaria”.

“Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31/12/2020, inviando mail con oggetto “Manifestazione di interesse alla locazione di posto auto” all’indirizzo di posta elettronica casa@mmspa.eu”, hanno spiegato dall’azienda. Il contratto di locazione dura sei anni ed è rinnovabile.

Mm ha fatto sapere che sarà data priorità alle “domande presentate da soggetti portatori di disabilità, e in caso di richieste superiori all’offerta, l’assegnazione avverrà mediante l’utilizzo del criterio cronologico di presentazione della domanda, secondo la seguente priorità:

1° inquilini ERP dello stabile;

2° persone abitanti nelle vie limitrofe;

3° abitanti nel Municipio;

4° abitanti nel resto della città”.

Tutti i box e il costo dell’affitto: