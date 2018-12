Bottura inaugura un nuovo locale stellato a Porta Capuana

Lo chef stellato Bottura si è recato a Porta Capuana per inaugurare una mensa stellata.

Il refettorio stellato si chiama Social Tables e si trova nella meravigliosa cornice del chiostro di Santa Caterina a Formiello. Da domenica, degli chef stellati si alterneranno in cucina per dar da mangiare a delle famiglie indigenti.

Lo chef stellato Bottura ha spiegato che “E’ un luogo di bellezza dove abbattere muri e dare alle persone una seconda possibilità per ricostruire la propria dignità. Lo scarto è una risorsa, dobbiamo combattere gli sprechi e proteggere gli ultimi in un momento in cui si costruiscono barriere. Non chiamatela carità è un progetto culturale lanciato in tutto il mondo. Abbiamo visto che a Milano è possibile. L’uomo non si nutre di solo pane.

Attraverso la bellezza è possibile ridare dignità alle persone. (…) Questo è un momento fondamentale perché tutti costruiscono i muri e noi i muri li abbattiamo e facciamo quello che sappiamo fare meglio: dare il benvenuto alle persone. Quando arrivano le persone noi scarichiamo il cibo in eccesso e improvvisiamo con quello che abbiamo.”

Tutto è partito con una telefonata dell’artista Mimmo Borrelli a Bottura, fondatore della onlus Food for Soul insieme a Laura Gilmore.