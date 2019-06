Borse, portafogli, orologi e scarpe: quattro sequestri di merce contraffatta, FOTO

Loano. Borsette di Gucci e Michael Kors, portafogli Prada, una decina di orologi da polso, compresi anche

alcuni Rolex, magliette Ralph Lauren Fred Perry e decine di scarpe Adidas e Nike. Con l’arrivo dell’estate è

iniziata anche la “stagione dei sequestri” di merce contraffatta da parte della polizia municipale di Loano.

Gli agenti del comando loanese hanno effettuato ben quattro sequestri in soli tre giorni di pattugliamenti.

Stamattina gli uomini coordinati dal comandante Gianluigi Soro hanno effettuato alcuni controlli nella

zona della passeggiata a mare e del litorale. Qui si sono imbattuti in un venditore abusivo, prontamente

fermato. Il suo “campionario” era composto da tre polo e tre magliette Fred Perry, altre tre polo e un paio

di bermuda Ralph Lauren, una polo Stone Island e un paio di jeans Diesel; ancora, una borsa Hogan e

un’altra borsa Prada e quattro borsette marchio Gucci. Tutto il materiale è stato sequestrato e

l’ambulante denunciato.

Un secondo sequestro, effettuato sempre stamattina, ha invece riguardato alcune calzature abbandonate

da un “soggetto ignoto” che, alla vista degli agenti, ha abbandonato la propria merce ed è fuggito. In

questo caso sono stati rinvenuti un paio di Converse All Star, un paio di Balenciaga, quattro paia di

Saucony, tre paia di Adidas e ben 14 paia di Nike.

Nella mattinata di ieri, lunedì 24 giugno, gli agenti hanno pattugliato la zona di via Stazione Vecchia, a

ridosso dello scalo ferroviario loanese. Qui gli operatori si sono individuato alcuni venditori abusivi diretti

verso la passeggiata di ponente con il chiaro intento di proporre il loro “prodotti” ai bagnanti delle

spiagge.

Gli agenti si sono messi sulle loro tracce. Tuttavia, alla vista dei “vigili” gli ambulanti hanno gettato la loro

merce e sono scappati. All’interno dei borsoni gli agenti hanno ritrovato una ventina di pezzi, tra i quali

cinque borse griffate Gucci, una decina di borse a marchio Prada, un’altra borsetta di Michael Kors ed un

portafogli Prada. Tutta la merce, risultata contraffatta, è stata sequestrata.

Domenica 23 giugno, invece, gli agenti hanno effettuato (sempre sul litorale) il sequestro di una decina di

orologi da polso falsificati, compresi alcuni “Rolex”.

Il comando di polizia locale di Loano ricorda che “il commercio abusivo alimenta organizzazioni criminali”

e che “i consumatori rischiano non solo multe ma anche la salute: i materiali utilizzati per la fabbricazione

degli oggetti sono spesso tossic.