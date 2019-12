Borsa: Hong Kong apre a +1,85%, voci sui dazi?

Anche Shanghai (+0,76%) e Shenzhen (+0,74%) aprono fortemente positive

La Borsa di Hong Kong decolla in avvio con i report dei mass media sull’accordo raggiunto da Stati Uniti e Cina sulla ‘fase uno’ del più grande dossier commerciale, che comprende la rimozione dei dazi addizionali americani sull’import di 156 miliardi di dollari di prodotti made in China attesi dal 15 dicembre: l’Hang Seng cresce nelle prime battute dell’1,85%, a 27.494,51 punti. In ampio rialzo anche le borse di Shanghai e Shenzhen, i cui indici Composite conquistano, rispettivamente, lo 0,76% a 2.937,78 punti, e lo 0,74%, a quota 1.648,38.