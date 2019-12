Borsa: Europa ancora positiva

A Piazza Affari forti anche Moncler e Mediaset, perdono la Juve e Fca

Le Borse europee continuano a battere in in rialzo a seguito dell’apertura della Cina per quanto riguarda il commercio internazionale. Il governo di Pechino, di fatto, sta elaborando esenzioni fiscali su parte dei semi di soia e della carne di maiale importati dagli Stati Uniti. I mercati non hanno subito gravi danni dopo il dato in negativo sull’ andamento della produzione industriale tedesca, ed ora sono in attesa degli esiti del meeting dell’Opec. In leggera perdita l’euro sul dollaro a 1,1094 a Londra.

L’indice d’area stoxx 600 avanza dello 0,4%. In positivo Londra e Madrid (+0,7%), Parigi (+0,4%), Milano (+0,2%) e Francoforte (+0,1%).

A Piazza Affari corrono Moncler (+2,1%), con l’interesse di Kering, e Mediaset (+2%), alle prese con la vicenda Vivendi (+0,9%). Tonica anche Unicredit (+1,4%), dopo il piano strategico al 2023. In rosso la Juve (+1,9%) e Banca Generali (+1,1%). Deboli anche Mps (-0,8%), Fca (-0,6%) e Cnh (-0,4%).