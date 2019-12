Borsa: Asia termina in crescita

In crescita Giappone e Cina, lo yen rimane stabile sul dollaro

Le borse asiatiche sono in rialzo nell’ultima giornata lavorativa della settimana. Tra gli investitori l’atteggiamento rimane ottimista a seguito dei progressi nelle trattative tra Usa e Cina per quanto riguarda il commercio internazionale. Il focus dei mercati è indirizzato anche ai dati sul mercato del lavoro statunitense e ai risultati del meeting dell’Opec+.

In crescita Tokyo (+0,23%). Sul versante valutario lo yen è stabile sul dollaro, trattando a 108,60, e sulla moneta unica a 120,60. Tonica Hong Kong (+1%), in rialzo la Cina con Shanghai (+0,4%) e Shenzhen (+0,8%). Bene anche Seul (+1%) mentre è debole Mumbai (-0,4%).

Per quanto riguarda il fronte macroeconomico in arrivo dall’Italia le vendite al dettaglio. Prevista anche la produzione industriale della Germania e la bilancia commerciale della Francia. Dagli stati Uniti previsto il dato sulla disoccupazione, scorte all’ingrosso e fiducia dei consumatori.