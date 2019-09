BORGO PODGORA (LT): UN 39 ENNE ARRESTATO SU MANDATO DELL’A.G.

10 settembre 2019, in borgo podgora (lt), militari della locale stazione carabinieri unitamente a quelli di latina scalo, eseguivano il provvedimento di revoca della sospensione della carcerazione, rispristinando la medesima per ordine emesso dalla procura repubblica presso tribunale di cuneo, nei confronti di un 39 enne J.B. di Napoli, residente in questa provincia. Il predetto dovrà espiare la pena residua di un anno, 11 mesi e 28 giorni di reclusione, per reati contro il patrimonio commessi nell’anno 2015 in cuneo. l’arrestato è stato trasferito presso la locale casa circondariale.